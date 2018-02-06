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باريس سان جيرمان يفكر بإبرام صفقة هجومية

تاريخ النشر: 06/02/2018 - 09:07

باريس سان جيرمان يفكر بإبرام صفقة هجومية
لاعبو باريس سان جيرمان (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

يفكر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في إبرام صفقة هجومية من تشيلسي الإنجليزي، من أجل دعم صفوفه استعدادًا للموسم المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" الإنجليزية نقلا عن تقارير فرنسية أمس، الإثنين، فإن باريس سان جيرمان يريد ضم الإسباني ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعاني موراتا من تراجع كبير في المستوى مع تشيلسي خلال الفترة الأخيرة، بعد البداية القوية التي حققها في بعد انضمامه للبلوز قادمًا من ريال مدريد هذا الموسم.

وأضافت الصحيفة "رغم عقد باريس سان جيرمان أكبر صفقتين في الصيف الماضي بالتعاقد مع نيمار من برشلونة وكيليان مبابي من موناكو، إلا أن النادي الباريسي لا يزال يسعى لتعزيز خطه الأمامي".

وتزعم التقارير أن المدير الرياضي الحالي لباريس سان جيرمان أنتيرو هنريكي، حدد الإسباني ألفارو موراتا كأبرز أهداف الفريق الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كما ذكرت تقارير أخرى أن نادي باريس سان جيرمان مهتم بالمهاجم التشيكي لنادي روما الإيطالي باتريك ستشيك، بالإضافة لزميله آليسون حارس الذئاب.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#باريس سان جيرمان
#تشيلسي
#ألفارو موراتا

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