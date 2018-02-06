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توقعات: محمد صلاح سيكسر قيمة صفقة نيمار!

تاريخ النشر: 06/02/2018 - 15:05

توقعات: محمد صلاح سيكسر قيمة صفقة نيمار!
النجم المصري محمد صلاح (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

يعتقد فيل باب، النجم السابق لنادي ليفربول الإنجليزي، أن محمد صلاح نجم الريدز ومنتخب مصر، قد يتم بيعه بمبلغ قياسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية عقب نهاية الموسم الجاري.

وتألق صلاح هذا الموسم مع الليفر، والذي انضم له الصيف الماضي قادمًا من إيه إس روما الإيطالي مقابل 36.9 مليون جنيه إسترليني.

وقال فيل باب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "أعتقد أن قيمة صلاح ستتجاوز 100 مليون إسترليني، سرعته وقدرته على المراوغة وتغيير اتجاهه مزايا كبيرة، وهدفه الاستثنائي ضد توتنهام هو أبرز مثال على ذلك".

وأوضح "هناك عمالقة إسبانيا يتابعونه، من أجل معرفة هل سيواصل تألقه لنهاية الموسم الحالي، وهل سيتألق في كأس العالم، بعد ذلك يمكن أن يفكروا في تقديم عرض قياسي له".

وأشار النجم الإيرلندي السابق إلى أن محمد صلاح يمكن بيعه بمقابل مادي يزيد عن 200 مليون إسترليني، قيمة ما دفعه باريس سان جيرمان لضم نيمار جونيور من برشلونة، على حد تعبير صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت الدولي المصري بإمكانية الانتقال إلى ريال مدريد عقب نهاية الموسم الجاري.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#محمد صلاح
#ليفربول
#ريال مدريد
#نيمار دا سيلفا

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