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سواريز قد يرحل عن صفوف برشلونة!

تاريخ النشر: 06/02/2018 - 20:00

سواريز قد يرحل عن صفوف برشلونة!
النجم الأوروغوياني لويس سواريز (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

دخل لويس سواريز، مهاجم برشلونة الإسباني، دائرة طويلة من الصفقات المتوقعة عقب نهاية الموسم الجاري.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ستار" نقلًا عن الصحفي الإسباني إدواردو إيندا، فإن هناك عاملين قد يلعبان دورًا محوريًا في انتقال سواريز إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي.

وقال إيندا إن المدير الفني السابق لبرشلونة، لويس إنريكي، سيحاول التعاقد مع سواريز، حال توليه تدريب الفريق اللندني، خلفًا للمدرب الحالي الإيطالي أنطونيو كونتي، والذي أصبح على أعتاب الإقالة من تدريب البلوز.

وفي نفس السياق أشار إيندا إلى أن إدارة برشلونة، قد تضطر لبيع سواريز من أجل تجنب مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف الموضوعة من جانب الاتحاد الأوروبي، خاصة أن النادي الكاتالوني يُقال إنه يرغب في ضم أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الصيف المقبل.

ومن المنتظر أن تكلف صفقة غريزمان خزينة البارسا 100 مليون يورو على الأقل.

وأنفق برشلونة 160 مليون يورو لضم فيليب كوتينيو من ليفربول الشهر الماضي، وهو ما يعني أن إدارة البلوغرانا سيكون لزامًا عليها موازنة الأمور المالية في حال تحركها لضم صفقة سوبر أخرى، بالتخلي عن عدد من لاعبي الفريق، قد يكون سواريز واحدًا منهم.

ويملك سواريز خبرة سابقة بالدوري الإنجليزي، حيث تألق بقميص ليفربول قبل انضمامه إلى برشلونة في صيف 2014.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#لويس سواريز
#برشلونة
#تشيلسي
#لويس إنريكي

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