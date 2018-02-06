كومان مدربا للمنتخب الهولندي

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعيين رونالد كومان، مدربًا للمنتخب الأول، حتى كأس العالم 2022.

ويعتبر المدافع الدولي الهولندي السابق (54 عاما)، سابع مدرب يتولى مسؤولية المنتخب الوطني في 8 سنوات.

وسيخلف كومان، المدرب ديك أدفوكات، الذي استقال في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عقب الفشل في التأهل إلى كأس العالم، الصيف المقبل في روسيا.

وسيركز كومان في مهمته الجديدة، على إعادة الفريق للطريق الصحيح، حيث أنه قبل أقل من 8 سنوات، كان وصيفا لبطل كأس العالم، لكنه لم يشارك في أي بطولة كبرى منذ 2014، عقب غيابه عن يورو فرنسا 2016.

وابتعد المدرب الهولندي عن العمل منذ إقالته من تدريب إيفرتون، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عقب مسيرة سيئة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستكون مهمته الأولى، قيادة منتخب بلاده في مباراتين وديتين قويتين أمام إنجلترا والبرتغال الشهر المقبل، وسيكون هدفه الأساسي، قيادة هولندا إلى التأهل لبطولة أوروبا 2020.

ويملك كومان، الذي خاض 78 مباراة دولية مع هولندا، خبرة كبيرة لتولي هذه المهمة، حيث سبق له تدريب فيتيس أرنهيم وأياكس وبنفيكا وايندهوفن وفالنسيا والكمار وفينورد وساوثهامبتون وإيفرتون.