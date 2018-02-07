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دي خيا يضع شرطا لتجديد عقده مع مانشستر يونايتد

تاريخ النشر: 07/02/2018 - 09:16

دي خيا يضع شرطا لتجديد عقده مع مانشستر يونايتد
الحارس الإسباني دافيد دي خيا (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

يأمل مانشستر يونايتد، في تجديد عقد حارس مرماه دافيد دي خيا، في الفترة المقبلة، لغلق الباب أمام العديد من الفرق الأوروبية التي تريد التوقيع معه.

ويعد الحارس الإسباني، الهدف الأول لفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، وذلك بعدما تعطل انتقاله في اللحظات الأخيرة في الميركاتو الصيفي عام 2015.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الحارس الذي ينتهى عقده صيف 2019، بدأ التفاوض مع إدارة الشياطين الحمر حول العقد الجديد، حيث طلب الحصول على مبلغ 21 مليون جنيه إسترليني سنويا مقابل التجديد.

وأشارت الصحيفة على نية ذو الـ27 عاما في أن يكون ثاني أعلى راتب في الفريق بعد أليكسيس سانشيز، إذ طلب الحصول على مبلغ 375 ألف جنيه إسترليني، في حين يتقاضى 210 آلاف جنيه إسترليني في عقده الحالي.

ومن جانبها ستبدأ إدارة اليونايتد في بحث مطالب دي خيا، خاصة وأنها تعتبره أحد الأعمدة الرئيسية في الفريق وترغب في استمراره لفترة أطول.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مانشستر يونايتد
#دافيد دي خيا

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