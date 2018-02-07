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زيدان يخطط لبيع أحد أبرز لاعبي ريال مدريد

تاريخ النشر: 07/02/2018 - 14:43

زيدان يخطط لبيع أحد أبرز لاعبي ريال مدريد
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن لاعب ريال مدريد الذي يثير غضب مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان، بعد مستواه الباهت في الفترة الماضية.

وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الشهير في إسبانيا، فإن زيدان غاضب ومحبط للغاية من أداء اللاعب الإسباني إيسكو، الذي سانده في الفترة الماضية، وفرط بالكولومبي خاميس رودريغيز لبايرن ميونخ من أجله.

وأضاف البرنامج أن زيدان يخطط لبيع إيسكو في نهاية الموسم الجاري إذا لم يستعد مستواه خلال الفترة المقبلة.

ويمر ريال مدريد بحالة من التراجع الحاد في المستوى منذ بداية الموسم، ويحتل حاليا المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني، كما ودع منافسات الكأس على يد ليغانيس.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#زين الدين زيدان
#ريال مدريد
#إيسكو

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