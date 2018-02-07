  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

فيفا يؤكد تقدم نيمار بشكوى ضد برشلونة

تاريخ النشر: 07/02/2018 - 20:22

فيفا يؤكد تقدم نيمار بشكوى ضد برشلونة
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم تقدم النجم البرازيلي نيمار جونيور بشكوى ضد ناديه السابق برشلونة الإسباني بسبب رفض البارسا دفع مكافأة تجديد عقده.

ويطالب نجم السيسلساو النادي الكاتالوني بحوالي 30 مليون يورو، كمكافأة تجديد عقده مع البلوغرانا، الا أن إدارة برشلونة ترفض الاستجابة لطلبه بحجة انه لم يلتزم بالتعاقد لنهايته، ورحل لباريس سان جيرمان الفرنسي الصيف الماضي.

وفي هذا الصدد قال متحدث باسم الفيفا في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس "لا يزال الفيفا ينظر في شكوى نيمار بشأن المكافأة غير المدفوعة له عندما كان لاعبا لبرشلونة".

وأضاف "القضية ما زالت معلقة".

ونجح سان جيرمان في ضم نيمار بعد دفع الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة المقدر بـ222 مليون يورو.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#نيمار دا سيلفا
#برشلونة
#فيفا
#باريس سان جيرمان

تعليقات

مواد متعلقة

بكر عيسى: سنصعب المهمة على أبناء زلفة
بكر عيسى: سنصعب المهمة على أبناء زلفة

2018-02-07

مدرب الفريق الطيراوي: استعدنا عافيتنا ونسعى للاستمرارية
مدرب الفريق الطيراوي: استعدنا عافيتنا ونسعى للاستمرارية

2018-02-07

زيدان يخطط لبيع أحد أبرز لاعبي ريال مدريد
زيدان يخطط لبيع أحد أبرز لاعبي ريال مدريد

2018-02-07

الأكثر قراءة

قتيلان من أبو سنان والمزرعة في حادث وانفجار سيارة

قتيلان من أبو سنان والمزرعة في حادث وانفجار سيارة

2018-02-07
استشهاد حمزة زماعرة بنيران الاحتلال بزعم تنفيذ عملية طعن

استشهاد حمزة زماعرة بنيران الاحتلال بزعم تنفيذ عملية طعن

2018-02-07
تسريبات شبكة

تسريبات شبكة "أورينت": تعاون وترويج لمشاريع إسرائيل بسورية

2018-02-07
السعودية تفتح أجواءها لرحلات جوية من وإلى إسرائيل

السعودية تفتح أجواءها لرحلات جوية من وإلى إسرائيل

2018-02-07
قصف إسرائيلي لمواقع للنظام وحزب الله بريف دمشق

قصف إسرائيلي لمواقع للنظام وحزب الله بريف دمشق

2018-02-07