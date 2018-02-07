كورتوا يغازل ريال مدريد

تحدث البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى نادي تشيلسي عن آخر تطورات مفاوضات الإدارة معه لتجديد عقده، كما كشف موقفه من الانتقال لريال مدريد خلال المرحلة المقبلة.

وأجرت مجلة "Sport Foot" مقابلة مع كورتوا، نقلتها صحيفة "أس" الإسبانية قال خلالها "رغم ارتباطي بمدريد نظرا لتواجد أسرتي بها، إلا أنه لا يوجد أي تواصل بين ريال مدريد وإدارة تشيلسي لضمي".

وأضاف كورتوا "إدارة تشيلسي رتبت اجتماعا آخر في شهر شباط/فبراير الجاري لبحث أمر التجديد معي وذلك بسبب انشغالهم بأمور عاجلة الفترة الماضية".

وتابع "أنا هادئ ولدي عقد مع تشيلسي حتى 2019، أتطلع لمزيد من الألقاب مع البلوز ولا أرى مشكلة في طريق التجديد".

وواصل "عندما طلبت من هازارد التجديد لكي أجدد كان من باب المزاح، هو لاعب كبير، فعندما تتحدث عن برشلونة تذكر ميسي، وعندما تتحدث عن ريال مدريد تذكر كريستيانو رونالدو، وبالطبع عندما تتحدث عن تشيلسي فسيأتي اسم هازارد بنسبة 90%".

وأكمل "سفري إلى إسبانيا واضح ومنطقي للجميع، لدي ابني وابنتي هناك رفقة والدتهم، أنا أتحدث معهم بانتظام عبر الفيديو، وفي كل مرة تتاح لي الفرصة للسفر إلى مدريد أفعل بذلك، هو أمر ليس سهلا، نعم قلبي في مدريد وهذا واضح ومفهوم".

وعن المفاوضات مع ريال مدريد قال "أعلم أن هناك الكثير من الشائعات حول التعاقد مع حارس جديد، ولكني لا أهتم بذلك، أنا أركز مع تشيلسي، وإذا أرادني ريال مدريد فعليه التواصل مع تشيلسي ولكنه لم يفعل ذلك".

واعترف حارس أتلتيكو مدريد السابق "الحقيقة الآن أنني سأعود في يوم من الأيام لمدريد، أنا أحب إسبانيا، لقد قضيت 3 مواسم رائعة في أتلتيكو مدريد، هناك صرت شابا يافعا".

وواصل حديثه "لقد بكيت عندما غادرت إسبانيا، في أتلتيكو مدريد كانت هناك مجموعة من الأصدقاء بالنسبة لي، معهم تعلمت لغة لم أكن أعرفها من قبل، أيامي الأولى في لندن لم تكن سهلة ولكني في حالة أفضل الآن".

واختتم "إذا كان ريال مدريد مهتمًا حقا بضمي فالجانب الشخصي سيؤثر في تلك المسألة بكل تأكيد، الاستقرار الأسري لا يقدر بثمن، ولكنني أكرر كل تركيزي الآن سيكون مع تشيلسي".