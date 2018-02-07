محرز يواصل الغياب عن تدريبات ليستر سيتي

يعيش الجزائري رياض محرز، نجم نادي ليستر، حالة نفسية صعبة، بعد فشل رحيله إلى مانشستر سيتي، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل"، إن "رياض محرز لا يزال غائبا عن التدريبات، وسط شكوك حول لحاقه بالمباراة المقبلة أمام مانشستر سيتي، السبت المقبل، في إطار الجولة الـ27 من عمر الدوري الإنجليزي".

وعاد ليستر سيتي، لتدريباته، أمس الثلاثاء، بعد راحة، عقب التعادل مع سوانزي سيتي، بنتيجة 1ـ1، ولم يشارك رياض محرز في المران.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي تواصل مع محرز ووكلاء أعماله، في محاولة لإعادة النجم الجزائري إلى الفريق قريبا.

وكان مانشستر سيتي، قد حاول التعاقد مع محرز، في اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي، إلا أن ليستر رفض بيع اللاعب، بمقابل 65 مليون جنيه إسترليني.