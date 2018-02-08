بيكيه يغيّر قوانين اللعبة!

عقب إشارة مدافع الفريق الكتالوني برشلونة، جيرار بيكيه، عند الاحتفال بهدف التعادل مع الفريق الكتالوني إسبانيول، لجمهور الأخير بالصمت، بطريقة استفزازية.

أصدر مسؤولو دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إعلانا هاما ينصّ على أنّ الإفراط والمبالغة في احتفالات إحراز الأهداف، أو الخروج عن الضوابط المتعارف عليها، قد يؤدي إلى فرض عقوبات على اللاعبين المحتفلين.

وقد تضمّن الإعلان بيانا قالت فيه الرابطة إنّ "رابطة الدوري تعزز وتدافع بقوة عن القيم الرياضية، مثل الاحترام، التعاون، العمل الجماعي، والقتال من أجل المساواة والمسؤولية الاجتماعية، وستبلغ لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني للعبة، بأي سلوك يتعارض مع قيم اللعبة".

كما أنّه من المعلوم مسبقا أنّ الأندية تتعرض لعقوبات مالية باستمرار، بسبب إصدار جماهيرها هتافات عدائية ومستفزة.

لكن الرابطة قد بدأت في سنة 2014 برصد تقارير أسبوعية، لهتافات الجماهير العدائية بشكل خاص، بعد أن قُتل مشجع لفريق ديبوتيفو لاكورونيا على يد أفراد من جمهور أتليتيكو مدريد قبل انطلاق المباراة بين الفريقين.

وركز التقرير الأخير على الهتافات المهينة التي وجهتها جماهير إسبانيول ضد بيكي عقب احتفال اللاعب بهدفه.

وأضاف البيان "ادعاء السقوط بشكل واضح، أو الاحتفالات الاستفزازية عقب تسجيل الأهداف، والتي لم يذكرها الحكم في تقريره، ويمكن أن تسبب توترا أو تتعارض مع السلوك الرياضي، ترفضها رابطة الدوري بشكل تام".