محرز يواصل الغياب عن تشكيلة ليستر

أكد المدرب الفرنسي، كلود بويل، استمرار غياب الجناح الجزائري رياض محرز عن تشكيلة ليستر سيتي في مباراته مع مانشستر سيتي المتصدر يوم السبت المقبل في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وستكون هذه المباراة الثالثة على التوالي التي يغيب عنها محرز (26 عاما)، منذ فشل صفقة انضمامه إلى مانشستر سيتي بالذات قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية في 31 كانون الثاني/ يناير. وغاب الجزائري منذ ذلك الحين عن تمارين فريقه.

وخسر ليستر، بطل الموسم ما قبل الماضي، أمام ايفرتون 1-2 ثم تعادل مع سوانسي سيتي 1-1 في المرحلتين الماضيتين، ويحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة.

وقال بويل في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، "أعتقد أن رياض لن يخوض مباراة السبت"، معربا عن أمله "في أن يستعيد التفكير بطريقة صحيحة وأن يعود إلينا ويعمل بجد. أفضل طريقة له هي أن يعود ويستمتع بكرة القدم".

وتابع "إنه لاعب رائع ويستمتع بكرة القدم. يحب زملاءه في الفريق، وهذا مهم، فهو يحب أن يلمس الكرة لكنه يحتاج إلى العودة بشكل جيد. آمل أن يتمكن من العودة بمزاج جيد وباستعداد للعمل، لكنه بحاجة للوقت ليكون جاهزا للمباريات".

وأضاف المدرب الفرنسي "من المهم أن يبقى الأمر داخل النادي، والأهم بالنسبة لي هو بقاء رياض والنادي والمشجعين متحدين وبطريقة جيدة في هذا الشأن. من المهم الحفاظ على شعور جيد معا خلال هذه الصعوبات".

وساهم محرز في قيادة ليستر إلى لقبه الأول في الدوري الإنجليزي موسم 2015-2016 وسجل فيه 17 هدفا واختير فيه لاعب العام في إنجلترا.

إلا أن الجزائري طلب الرحيل عن النادي مرتين في الأشهر الثمانية الماضية. إلا أن ليستر رفض، بحسب تقارير صحافية، عرضا من مانشستر قدره 50 مليون جنيه (71 مليون دولار)، وتمسك بمبلغ 80 مليون جنيه (112 مليون دولار) للتخلي عنه.

وانضم محرز إلى ليستر قادما من نادي لوهافر الفرنسي عام 2014، مقابل 350 ألف جنيه فقط.

وكان ليستر سيتي تخلى عن لاعبين ساهما بإحراز لقبه التاريخي في الموسم قبل الماضي، هما الفرنسي نغولو كانتي وداني درينكووتر إلى تشلسي حامل اللقب.