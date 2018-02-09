برشلونة يبلغ نهائي كأس ملك إسبانيا

تأهل برشلونة للمباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا، بعد تغلبه على فالنسيا بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس، على ملعب ميستايا معقل الأخير.

واستطاع البرازيلي فيليب كوتينيو التوقيع على أولى أهدافه مع برشلونة، بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 49، بينما سجل إيفان راكيتيتش الهدف الثاني في الدقيقة 82، من تمريرتين رائعتين للمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز.

وبتلك النتيجة ينتهي مجموع لقائي الذهاب والعودة بفوز الفريق الكاتالوني بنتيجة 3-0، بعدما حقق الفوز الأسبوع الماضي على ملعب كامب نو بنتيجة 1-0.

وانطلقت المباراة بحماس من لاعبي الفريقين، مما أسفر عن تدخلات عنيفة مع الثواني الأولى من اللقاء بتدخل عنيف من سيموني زازا على جوردي ألبا، تبعه تدخل آخر خشن من أندريه غوميز على جوفري كوندوجبيا ولكن اكتفى الحكم أونديانو مايينكو بالتحذير الشفهي.

واستحوذ البلوغرانا على مجريات اللعب أول ربع ساعة، ولكن جاءت تلك السيطرة بنوع من السلبية بسبب بطء خط الوسط في بناء اللعب خاصة في الجانب الأيمن حيث وجد أندريه غوميز صعوبة في التعامل مع ضغط الخفافيش.

وعلى الرغم من سيطرة برشلونة على الكرة، إلا أن هجمات فالنسيا كانت تسفر عن خطورة حقيقية على مرمى ياسبر سيليسين، خاصة في الدقيقة 14 عندما أرسل جايا كرة عرضية على رأس رودريغو مورينو، ولكن العارضة تصدت لها.

وارتكزت المحاولات الهجومية للفريق الكاتالوني على مهارات ومراوغات ميسي أمام دفاع فالنسيا، حيث تلقى كمًا كبيرًا من التدخلات العنيفة تحصل من خلالها على أكثر من مخالفة بقرب منطقة الجزاء، ولكنها لم تسفر عن أي خطورة تذكر.

وعاد أصحاب الأرض من خلال تحولهم السريع للغاية من الدفاع للهجوم بكرة عن طريق داني باريخو، لتصل للمتحرك الخطير رودريغو، ليسدد كرة قوية تصدى لها الحارس ياسبر سيليسين.

وأجرى فالفيردي أولى تغييراته مع بداية الشوط الثاني، بدخول فيليب كوتينيو بدلا من أندريه غوميز.

وجنى المدرب الإسبانية ثمار التغيير الناجح سريعا، حيث وقّع كوتينيو على أولى أهدافه مع البلوغرانا في الدقيقة 49 بعدما استغل عرضية رائعة من لويس سواريز ليحولها البرازيلي داخل المرمى.

وأخمد هدف كوتينيو ثورة جمهور "ميستايا" حتى استطاع برشلونة السيطرة على زمام المباراة، وفرض أسلوبه بعد ثقة هدف التقدم.

وأجرى المدرب مارسيلينو تبديلين دفعة واحدة مع الدقيقة 55 بدخول كلا من كارلوس سولير وجونكالو جويديس، بدلًا من رودريغو مورينو وفرانسيس كوكلين.

وأدت مشاركة جويديس إلى نشاط ملحوظ لأصحاب الأرض في النواحي الهجومية، فمع دخوله استطاع الوصول لمرمى سيليسين في مرتين ولكن تحولت تسديداته لركلة ركنية.

وتلقى مارسيلينو ضربة جديدة بعد تعرض مدافعه إيزيكيل غاراي للإصابة ليضطر لإجراء التبديل الأخير بدخول المدافع روبن بيريز، كما أشرك إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة، باولينيو بدلا من أندريس إنييستا.

وشهدت الدقيقة 75 على واحدة من أفضل تصديات الموسم، بعدما استطاع سيليسين للتصدى لتسديدة خوسيه جايا داخل منطقة الـ6 أمتار، وسط ذهول لاعبي فالنسيا.

وواصل سواريز مباراته الرائعة، وتمكن من افتكاك الكرة من غابرييل باوليستا، ليرسلها لراكيتيتش الذي انفرد بالمرمى مع الدقيقة 82 ويضاعف النتيجة للبلوغرانا.

وبعد أن اطمأن فالفيردي على نتيجة المباراة، قام بإخراج جيرارد بيكيه في الدقائق الأخيرة تجنبًا لتجدد الإصابة، ودفع بالكولومبي ياري مينا في أولى مشاركاته مع الفريق.