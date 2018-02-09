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دي ماريا يقارن بين كريستيانو رونالدو وميسي

تاريخ النشر: 09/02/2018 - 09:07

دي ماريا يقارن بين كريستيانو رونالدو وميسي
النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

يُعد الدولي الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، من اللاعبين القلائل الذين تزاملوا مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وعقد دي ماريا في تصريحات لقناة "تي واي سي" الأرجنتينية، مقارنة بين ميسي ورونالدو، قائلًا: "لا توجد كلمات تصف ليونيل، إنه دائمًا يصنع المفاجآت، سنة أخرى تمر، ولا يزال هو الأفضل، إنه لاعب من عالم آخر، فهو أشبه بكائن فضائي".

وأضاف:"كذلك كريستيانو رونالدو، لاعب رائع، ولكن تواجده في نفس زمن ميسي، يزيد الأمر صعوبة عليه".

في سياق آخر، أكد نجم سان جيرمان: "كنت قريبًا جدًا من برشلونة، بدأت عام 2018 بشكل جيد، حلمي كان الذهاب إلى أوروبا، والآن أتطلع للعودة إلى روزاريو سنترال".

وعن الانتقادات التي تلقاها مع منتخب الأرجنتين، رد: "ما تعرضنا له مع المنتخب الوطني أضر بنا كثيرًا، ولكن علم النفس ساعدني كثيرًا".

وواصل: "الأرجنتين على نفس المستوى مع ألمانيا وإسبانيا بسبب الأسماء التي تلعب للمنتخب، سامباولي يبحث عن ليو، أحب أن أصنع الأهداف، لقد وصلنا لثلاث نهائيات والحظ منعنا من الفوز، وليس سوء المستوى".

كما أشاد آنخيل دي ماريا بمواطنه وزميله بالفريق الباريسي، جيوفاني لو سيلسو، مؤكدًا أن كل لاعبي الأرجنتين في مستوى عال للغاية هذا الموسم.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#كريستيانو رونالدو
#أنخيل دي ماريا
#ليونيل ميسي

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