مانشستر سيتي ينضم لسباق التعاقد مع ديبالا

لا يزال نادي مانشستر سيتي، يسعى لتدعيم هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم أنه يملك العديد من الأسماء المميزة في الخط الأمامي.

وفي هذا الصدد قالت شبكة "تيم توك": "مانشستر سيتي انضم لسباق التعاقد مع باولو ديبالا نجم يوفنتوس، الذي كان محل اهتمام الجار مانشستر يونايتد".

وفي نفس السياق قالت صحيفة "ميرور": "مان سيتي تواصل مع إدارة يوفنتوس بشأن ديبالا، لكن البيانكونيري لن يسمح للاعب بالرحيل إلا إذا أعرب بنفسه عن رغبته في المغادرة".

وأضافت "ديبالا صاحب الـ24 عاما متحمس للعمل تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا، ويرى أن انضمامه لمانشستر سيتي سيزيد فرصته في التتويج بدوري الأبطال".

وتراجع دور ديبالا في تشكيلة يوفنتوس هذا الموسم، ما دفع بعض التقارير لربط الأرجنتيني بالرحيل عن كتيبة السيدة العجوز الصيف المقبل.

على الجانب الآخر فشل مانشستر سيتي خلال الميركاتو الشتوي الأخير، في ضم المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز من آرسنال، لينضم إلى الجار مانشستر يونايتد.