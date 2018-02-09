مدافع ميلان يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني، التخطيط لتعزيز خط دفاعه، الذي يعاني من هشاشة شديدة هذا الموسم لأكثر من سبب.

وأشارت صحيفة "سبورت" إلى إن إدارة الملكي تدرس بجدية تعزيز دفاع الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعد تقدم سيرجيو راموس في العمر (32 عامًا)، إضافة إلى معاناة الثنائي رافاييل فاران وخيسوس فاييخو من إصابات متكررة.

وذكرت أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، بدأ يعمل وطاقمه الإداري على تقوية الفريق دفاعيًا، ووفقًا للتقارير في إسبانيا فإن أليسيو رومانيولي مدافع إيه سي ميلان، دخل دائرة اهتمامات النادي الملكي.

ولفتت إلى أن رومانيولي (23 عامًا) يعد من أبرز مدافعي إيطاليا هذا الموسم، وربطته تقارير صحفية بالانتقال إلى يوفنتوس، وأن ثمنه قد يرتفع إلى 60 أو 70 مليون يورو بنهاية الموسم الجاري.

يذكر أن أليسيو رومانيولي انضم إلى ميلان قادمًا من إيه إس روما منذ عامين مقابل 25 مليون يورو.