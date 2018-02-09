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مورينيو يخطط لإبرام صفقة مزدوجة من ريال مدريد

تاريخ النشر: 09/02/2018 - 08:53

مورينيو يخطط لإبرام صفقة مزدوجة من ريال مدريد
المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الخميس، أن نادي مانشستر يونايتد، يخطط لإبرام صفقة مزدوجة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "آس"، نقلًا عن نظيرتها "ديلي ستار"، إن جوزيه مورينيو، مدرب الشياطين الحمر، يريد التعاقد مع الويلزي غاريث بيل، والإسباني إيسكو، نجمي فريق ريال مدريد.

ويعيش اللاعبان، حالة من الشك في مستقبلهما مع الفريق الملكي، وأشارت الكثير من التقارير، إلى إمكانية رحيلهما، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد مانشستر يونايتد، من أكثر الأندية التي أبدت اهتمامها باللاعب الويلزي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وقال مصدر في صحيفة "ديلي ستار": "يمكن أن تكون هناك فترة انتقالات كبيرة لنادي مانشستر يونايتد الصيف المقبل، لأنهم يفضلون التعاقد مع إيسكو وغاريث بيل، في صفقة مزدوجة لا تُصدق".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#جوزيه مورينيو
#مانشستر يونايتد
#ريال مدريد
#غاريث بيل
#إيسكو

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