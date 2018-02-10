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صحيفة تكشف موعد عودة ديمبلي من الإصابة

تاريخ النشر: 10/02/2018 - 09:43

صحيفة تكشف موعد عودة ديمبلي من الإصابة
اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

يستعد عثمان ديمبلي، نجم برشلونة للعودة مجددا لقائمة الفريق، بعد غيابه دام لأكثر من 3 أسابيع بسبب إصابة عضلية.

وذكرت صحيفة "آس" أن فرص مشاركة ديمبلي في مباراة خيتافي القادمة أصبحت كبيرة، خاصة مع انضمامه لتدريبات الفريق وظهوره بصورة جيدة.

وأوضحت الصحيفة أن "خطة فالفيردي مع لاعبه الشاب ستبدأ بالمشاركة في لقاء خيتافي لمدة ربع ساعة، ثم لمدة 30 دقيقة أمام إيبار، على أن يكون مستعدا لمباراة تشيلسي في دوري الأبطال على ملعب ستامفورد بريدج للمشاركة كبديل".

ويعاني فالفيردي من عدة غيابات في المباراة القادمة بغياب توماس فيرمايلين للإصابة، وصامويل أومتيتي للإيقاف، بالإضافة لعودة آلام الركبة لجيرارد بيكيه.

وعلى الرغم من انضمامه في الانتقالات الصيفية، إلا أن مشاركات اللاعب الفرنسي قليلة وظهر في 7 مباريات هذا الموسم بسبب ابتعاده عن الملاعب لثلاثة أشهر ونصف بعد خضوعه لجراحة في أوتار الركبة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#عثمان ديمبلي
#برشلونة
#خيتافي

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