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كين يقود توتنهام لتخطي عقبة آرسنال

تاريخ النشر: 10/02/2018 - 19:52

كين يقود توتنهام لتخطي عقبة آرسنال
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : ربيع سواعد

جرت اليوم، السبت، مباراة الإياب بين فريقي توتنهام هوتسبير وآرسنال على ملعب الأول "ويمبلي"، والتي أسفرت عن فوز أصحاب الأرض بهدف يتيم، ضمن أحداث الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز آرسنال بنتيجة هدفين دون مقابل لتوتنهام.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، ومع بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 49 أحرز اللاعب هاري كين هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح توتنهام هوتسبير.

ووصل آرسنال إلى فرص تهديفية عديدة لمعادلة النتيجة، إلا أن جميعها باءت بالفشل ولم تترجم بالأخير إلى داخل شباك توتنهام.

وبهذا الفوز رفع توتنهام هوتسبير رصيده من النقاط إلى 52 نقطة وهو يحتل المركز الثالث حاليا بترتيب لائحة الدوري، فيما تجمد رصيد آرسنال عند 45 نقطة وهو يحتل المركز السادس.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#هاري كين
#توتنهام هوتسبير
#آرسنال
#الدوري الإنجليزي

كين يقود توتنهام لتخطي عقبة آرسنال

كين يقود توتنهام لتخطي عقبة آرسنال

كين يقود توتنهام لتخطي عقبة آرسنال

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