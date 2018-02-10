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ليفاندوفسكي يرغب بالرحيل إلى ريال مدريد

تاريخ النشر: 10/02/2018 - 09:19

ليفاندوفسكي يرغب بالرحيل إلى ريال مدريد
النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

أكدت تقارير صحفية أمس، الجمعة، اهتمام اللاعب الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، في الموسم المقبل.

وعلى الرغم من تصريحات اللاعب مؤخرًا، بأنه غير مهتم بما يدور في الصحافة، إلا أن صحيفة "ماركا" نقلت عن تقارير بولندية أن اللاعب يرغب في الرحيل لريال مدريد.

وقالت إن "وكيل أعمال اللاعب التقى بإدارة بايرن ميونخ، لمناقشة رغبة روبرت في اللعب لريال مدريد، رغم نفي العملاق الألماني لهذه الأنباء".

كما تحدثت المعلومات عن أن ريال مدريد نقل إلى سيزاري كوتشارسكي، وكيل أعمال اللاعب، أن العملية هذه المرة أكثر واقعية من أي وقت مضى، إذ يرغب النادي الإسباني في ضم المهاجم البولندي في الصيف المقبل.

وكان ليفاندوفسكي واضحًا في تصريحاته الأخيرة فهو لا ينوي الدخول في حرب مع بايرن ميونخ، ويرى أن كل شيء يمكن أن يحدث باتفاق بين الأطراف الثلاثة.

من جانبه بدأ النادي في البحث عن بديل لليفاندوفسكي، بغض النظر عن مستقبله، فتعزيز الخط الأمامي بات ضرورة للبايرن.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#روبرت ليفاندوفسكي
#بايرن ميونخ
#ريال مدريد

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