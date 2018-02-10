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ميلان يدك شباك سبال برباعية نظيفة

تاريخ النشر: 10/02/2018 - 20:07

ميلان يدك شباك سبال برباعية نظيفة
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : ربيع سواعد

جرت مساء اليوم، السبت، مباراة الإياب بين فريقي سبال وآيه سي ميلان على ملعب الأول "باولو موتزا"، والتي أسفرت عن فوز الأخير بأربعة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الـ24 من منافسات دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز ميلان أيضًا بنتيجة هدفين نظيفين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم ميلان بهدف مبكر أحرزه اللاعب باتريك كوتروني بعد مرور دقيقتين على بداية اللقاء.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 65 عاد اللاعب باتريك كوتروني لإضافة الهدف الثاني، وفي الدقيقة 73 أحرز اللاعب لوكاس بيليا الهدف الثالث، فيما اختتم الأهداف اللاعب فابيو يوريني بهدف رابع في الدقيقة 90.

وبهذا الفوز رفع ميلان رصيده من النقاط إلى 38 نقطة وهو يحتل المركز السابع حاليا بترتيب لائحة الدوري، فيما تجمد رصيد سبال عند 17 نقطة وهو يحتل المركز الثامن عشر حاليا.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ميلان
#سبال
#الدوري الإيطالي

ميلان يدك شباك سبال برباعية نظيفة

ميلان يدك شباك سبال برباعية نظيفة

ميلان يدك شباك سبال برباعية نظيفة

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