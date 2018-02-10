  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

هيغوين: حققنا خطوة جيدة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري

تاريخ النشر: 10/02/2018 - 09:26

هيغوين: حققنا خطوة جيدة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري
النجم الأرجنتيني غونزالو هيغوين (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

تحدث المهاجم الأرجنتيني لفريق يوفنتوس، غونزالو هيغوين، عن نجاح البيانكونيري في الفوز على فيورنتينا بهدفين نظيفين في الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي.

وقال غونزالو بعد المباراة لشبكة "بريميوم ميدياسيت" الإيطالية "إنه انتصار مهم، علينا أن نواصل بهذا الشكل، حققنا خطوة جيدة للغاية في طريقنا للدفاع عن لقب الدوري الإيطالي".

وعن تسجيله لهدفه الرابع عشر هذا الموسم في الدوري، أضاف "من المهم دائمًا لأي مهاجم أن يسجل، ولكني هادئ على الدوام".

ونجح هيغوين في قتل اللقاء في الدقيقة 85 بإضافة الهدف الثاني ليوفنتوس، بعد تمريرة رائعة أرسلها له جورجيو كيليني خلف دفاع الفريق البنفسجي.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#غونزالو هيغوين
#يوفنتوس
#فيورنتينا
#الدوري الإيطالي

تعليقات

مواد متعلقة

شجار وإصابات في مباراة كرة قدم بالدرجة الثالثة
شجار وإصابات في مباراة كرة قدم بالدرجة الثالثة

2018-02-10

سانشيز يكشف أسباب رحيله عن آرسنال
سانشيز يكشف أسباب رحيله عن آرسنال

2018-02-10

فالفيردي يستهدف تحطيم أرقام إنريكي وغوارديولا
فالفيردي يستهدف تحطيم أرقام إنريكي وغوارديولا

2018-02-10

الأكثر قراءة

حالة الطقس: عدم استقرار جوي وهطول أمطار الإثنين المقبل

حالة الطقس: عدم استقرار جوي وهطول أمطار الإثنين المقبل

2018-02-09
يافا: مقتل مهدي سعدي... من أطلق الرصاصة الأولى؟

يافا: مقتل مهدي سعدي... من أطلق الرصاصة الأولى؟

2018-02-09
القدس: وفاة طالب الطب معتصم العباسي إثر إصابة عمل

القدس: وفاة طالب الطب معتصم العباسي إثر إصابة عمل

2018-02-09
الجيش المصري يعلن بدء

الجيش المصري يعلن بدء "عملية عسكرية شاملة" في سيناء

2018-02-09
حالة الطقس: أجواء دافئة نهارًا وباردة ليلًا

حالة الطقس: أجواء دافئة نهارًا وباردة ليلًا

2018-02-09