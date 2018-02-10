هيغوين: حققنا خطوة جيدة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري

تحدث المهاجم الأرجنتيني لفريق يوفنتوس، غونزالو هيغوين، عن نجاح البيانكونيري في الفوز على فيورنتينا بهدفين نظيفين في الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي.

وقال غونزالو بعد المباراة لشبكة "بريميوم ميدياسيت" الإيطالية "إنه انتصار مهم، علينا أن نواصل بهذا الشكل، حققنا خطوة جيدة للغاية في طريقنا للدفاع عن لقب الدوري الإيطالي".

وعن تسجيله لهدفه الرابع عشر هذا الموسم في الدوري، أضاف "من المهم دائمًا لأي مهاجم أن يسجل، ولكني هادئ على الدوام".

ونجح هيغوين في قتل اللقاء في الدقيقة 85 بإضافة الهدف الثاني ليوفنتوس، بعد تمريرة رائعة أرسلها له جورجيو كيليني خلف دفاع الفريق البنفسجي.