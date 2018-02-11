المنتخب الفلسطيني سيلاقي نظيره الجزائري وديا

قال رئيس الاتحاد الفلسطيني، جبريل الرجوب، إن "منتخب الفدائي سيواجه نظيره الجزائري، 27 شباط/فبراير الجاري.

وأوضح الرجوب، أن "لقاء مضيفه الجزائري، يأتي في إطار تحضيرات المنتخب الفلسطيني لمواجهة عُمان في مسقط، 27 آذار/مارس المقبل، في ختام التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات الإمارات 2019.

وأضاف الرجوب "لقد تم اعتماد برنامج متكامل للقاء عُمان الأخير، سنغادر للجزائر، يوم 23 من الشهر الحالي، من أجل إقامة معسكر تدريبي يتخلله لقاء محاربي الصحراء".

ومن المقرر أن يقود البوليفي خوليو سيزار، المدير الفني الجديد للمنتخب الفلسطيني، الفدائي في أول ظهور رسمي له، بعد أن باشر عمله بالفعل، من خلال متابعة مباريات الدوري المحلي.