بايرن ميونخ يتخطى عقبة شالكه

جرت مساء، السبت، مباراة الإياب بين فريقي بايرن ميونخ وشالكه 04 والتي أسفرت عن فوز الأول بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ22 من دوري الدرجة الأولى الألماني.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق البافاري بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.

وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل بهدف مبكر أحرزه اللاعب روبرت ليفاندوفسكي بعد مرور 6 دقائق على بداية المباراة، ثم في الدقيقة 29 أدرك اللاعب فرانكو دي سانتو هدف التعادل لصالح شالكه، وفي الدقيقة 36 سجل اللاعب توماس مولر الهدف الثاني لصالح بايرن ميونخ.

وبهذا الفوز رفع بايرن ميونخ رصيده من النقاط إلى 56 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، فيما تجمد رصيد شالكه عند 34 نقطة وهو يحتل المركز السادس.