ريال مدريد يسحق سوسييداد وهاتريك لكريستيانو

جرت مساء، السبت، مباراة الإياب بين فريقي ريال مدريد وريال سوسييداد على ملعب الأول "سانتياغو برنابيو"، والتي أسفرت عن فوز الأول بخماسية مقابل هدفين للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ23 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الفريق الملكي أيضًا بثلاثية مقابل هدف لريال سوسييداد.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم أصحاب الأرض بأربعة أهداف نظيفة، أحرزها كل من اللاعبين لوكاس فاسكيز في الدقيقة الأولى، كريستيانو رونالدو في الدقيقة 27، توني كروس في الدقيقة 34 وكريستيانو رونالدو في الدقيقة 37.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 74 سجل اللاعب جون باوتيستا الهدف الأول لصالح ريال سوسييداد، ثم في الدقيقة 80 عاد اللاعب كريستيانو رونالدو لإحراز هدفه الشخصي الثالث "هاتريك" والخامس لصالح فريقه، وفي الدقيقة 83 قلصّ اللاعب آسيير إياراماندي الفارق بهدف ثان لصالح الفريق الضيف.

وبهذا الفوز اعتلى ريال مدريد المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري برصيد 42 نقطة، فيما تجمد رصيد ريال سوسييداد عند 26 نقطة وهو يحتل المركز الرابع عشر حاليا.