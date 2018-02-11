زيدان يوجه رسالة تحذير لباريس سان جيرمان

أعرب الفرنسي زين الدين يدان، المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على ضيفه ريال سوسيداد بخماسية مقابل هدفين في الدوري الإسباني.

وقال زيدان، في تصريحات صحفية، عقب المباراة، نقلتها صحيفة "أس"، "الشوط الأول كان رائعا، وسجلنا بسرعة، ولعبنا بكثافة، ثم سيطرنا على المباراة وأجرينا التغييرات، كنا نفكر بمباراة الأربعاء، ولكن أنا سعيد".

وعن المواجهة المقبلة أمام باريس سان جيرمان يوم الأربعاء، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، أوضح زيدان "هذا هو السيناريو، نحن نلعب في ملعبنا ويجب علينا أن نحدث فرقًا، استقريت على التشكيل الذي سيخوض المباراة".

وعلق زيزو على صافرات الاستهجان ضد كريم بنزيمة، مهاجم الفريق، قائلا "لا أعرف لماذا يفعلون هذا، من يأتي إلى الملعب يفعل ما يريده، كان هناك فرصا للتسجيل، وما يهم بالنسبة لي هو أن نفكر في المباراة المقبلة الآن".

وتابع المدرب الفرنسي "الشيء الإيجابي كان البداية الجيدة والتصميم والرغبة، نحن راضون عن ذلك، لذلك الآن سوف نستعد لمباراة الأربعاء بشكل جيد".

وعن هاتريك كريستيانو رونالدو، علق زيدان "أنا سعيد من أجله، سألتني إذا كنت قلقًا منه وقد سجل 3 أهداف، نعلم أنه يريد التسجيل دائمًا، يجب على سان جيرمان أن يحذر منه".

وعن انخفاض المستوى في الشوط الثاني، قال "سيكون علينا تصحيح ذلك، نعلم أنه في مباريات الذهاب والإياب الهدف خارج الديار مهم جدًا، هناك أشياء معقدة في الشوط الثاني".

وأكمل عن المباراة المقبلة أمام باريس وقال "نعم، نعلم أنها تحدٍ كبير، إنها مباراة أخرى ومنافسة أخرى ودافع آخر".

وواصل المدرب الفرنسي حديثه "أنا سعيد من أجل مارسيلو ونحن نعلم أنه يفيدنا هجوميًا، الجانب الأيمن لا يعتمد على من سيلعب، ولكن سأطلب من البديل نفس الأشياء التي كنت أطلبها من دانيال كافاخال، وسيكون عليه تنفيذها بنفس الشكل".