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سوبر هاتريك لأغويرو بفوز مانشستر سيتي على ليستر

تاريخ النشر: 11/02/2018 - 00:40

سوبر هاتريك لأغويرو بفوز مانشستر سيتي على ليستر
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

جرت مساء، السبت، مباراة الإياب بين فريقي مانشستر سيتي وليستر سيتي على ملعب الأول "الاتحاد"، والتي أسفرت عن فوز الأول بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز مانشستر سيتي أيضًا بهدفين نظيفين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين إيجابيًا بنتيجة هدف لكل منهما، حيث افتتح أصحاب الأرض باب التسجيل بهدف مبكر أحرزه اللاعب رحيم سترلينغ في الدقيقة الثالثة، ثم في الدقيقة 24 أدرك اللاعب جيمي فاردي هدف التعادل لصالح ليستر سيتي.

وخلال أحداث الشوط الثاني تمكن اللاعب سيرجيو أغويرو من إحراز 4 أهداف متتالية "سوبر هاتريك" في الدقائق 48 و53 و77 و90.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى 72 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 35 نقطة وهو يحتل المركز الثامن.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مانشستر سيتي
#ليستر سيتي
#سيرجيو أغويرو
#الدوري الإنجليزي

سوبر هاتريك لأغويرو بفوز مانشستر سيتي على ليستر

سوبر هاتريك لأغويرو بفوز مانشستر سيتي على ليستر

سوبر هاتريك لأغويرو بفوز مانشستر سيتي على ليستر

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