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نيوكاسل يونايتد يلحق الخسارة بمانشستر يونايتد

تاريخ النشر: 11/02/2018 - 20:56

نيوكاسل يونايتد يلحق الخسارة بمانشستر يونايتد
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : ربيع سواعد

جرت مساء اليوم، الأحد، مباراة الإياب بين فريقي نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد على ملعب الأول "سانت جيمس بارك"، والتي أسفرت عن فوز الأول بنتيجة هدف دون مقابل للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز مانشستر يونايتد بالنتيجة 4-1.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 65 أحرز اللاعب مات ريتشي هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح أصحاب الأرض.

وبهذا الفوز، رفع نيوكاسل يونايتد رصيده من النقاط إلى 28 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 56 نقطة وهو يحتل المركز الثاني.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مانشستر يونايتد
#نيوكاسل يونايتد
#الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يونايتد يلحق الخسارة بمانشستر يونايتد

نيوكاسل يونايتد يلحق الخسارة بمانشستر يونايتد

نيوكاسل يونايتد يلحق الخسارة بمانشستر يونايتد

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