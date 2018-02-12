أولمبياد 2018: تأجيل التعرج الطويل للسيدات بسبب الرياح

عرب ٤٨ / أ ف ب

أرغمت الرياح القوية عند خط الانطلاق، منظمي دورة الألعاب الاولمبية الشتوية 2018 في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، على تأجيل سباق التعرج الطويل للسيدات من الاثنين إلى الخميس، والذي سيشهد أيضا إقامة سباق الانحدار للرجال الذي أرجئ الأحد للسبب عينه.

ومع إضافة هذين السباقين، سيكون برنامج التزلج الالبي مزدحما الخميس بشكل استثنائي في مواقع يونغ بيونغ المخصصة للمسابقات الفنية، وجوينغ سيون، مضمار سباقات السرعة.

وقال الاتحاد الدولي للتزلج في بيان "نظرا إلى الرياح القوية وتوقعات الطقس، تم إرجاء سباق التعرج الطويل المقرر اليوم".

وإضافة إلى الرياح التي يتوقع أن تصل سرعتها إلى 18 مترا في الثانية، لا يزال الصقيع مسيطرا على بيونغ تشانغ، مع تدني درجات الحرارة الاثنين إلى 16 درجة مئوية تحت الصفر.

وقالت الفرنسية تيسا وورلي، بطلة العالم عامي 2013 و2017، "الآن، القرار اتخذ على وجه السرعة، بات في الإمكان أخذ قسط من الراحة والهدوء هذا اليوم قبل العودة إلى المكان عندما تصبح الظروف مواتية".

ولاقى قرار تأجيل السباق قبولا لدى المدربين أكثر من المشاركين، وقال المدرب الفرنسي رومان فيليز "الظروف الخاصة بالثلج جيدة جدا، لكن شدة الرياح هائلة"، مشيرا إلى أنه "كان يتوقع يوما صعبا".

واعتبر أنه إضافة إلى الخطر، قد يكون لشدة الرياح التي تهب على شكل رشقات سريعة، أثر كبير على "تكافؤ الفرص في السباق".

وأعلن المنظمون أيضا أن نهائي البرنامج الحر للسيدات في مسابقة ألواح التزلج تأخر لنحو ساعة بسبب الظروف المناخية السائدة.

وألغيت الأحد جولات التأهل إلى النهائي بسبب الرياح أيضا، وشاركت جميع المتسابقات الاثنين مباشرة في النهائي على جوليتن بدلا من ثلاث جولا كانت مقررة في الأصل.

وقبل 20 عاما في أولمبياد ناغانو باليابان، شهد برنامج التزلج اضطرابات في مواعيد إقامة المنافسات بسبب كثافة الثلوج المتساقطة والضباب الشديد.