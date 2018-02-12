الاتحاد الإسباني يكشف مكان إقامة نهائي كأس الملك

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بصورة رسمية اليوم عن اسم الملعب الذي سوف يحتضن نهائي كأس ملك إسبانيا، والذي يجمع برشلونة وإشبيلية في 21 نيسان/أبريل المقبل.

ووقع الاختيار من الاتحاد الإسباني على ملعب أتلتيكو مدريد الجديد "واند ميتربولتيانو" الذي افتتحه الروخي بلانكوس مطلع الموسم الجاري، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وتابعت الصحيفة أن رفض ريال مدريد، استقبال نهائي الكأس في ملعبه "سانتياغو برنابيو" جعل الاتحاد الإسباني يلجأ للجار أتلتيكو مدريد، لإنقاذ الموقف في استاده الجديد الذي يتسع لـ67 ألف متفرج، حيث سيحصل كل نادي على 22 ألف تذكرة.

وأبرزت الصحيفة في نهاية خبرها، بأن الاتحاد قرر تحديد مواعيد المباريات التي ستتأجل بسبب إقامة نهائي الكأس، حيث تم تأجيل مواجهة اتلتيكو مدريد صاحب الملعب مع ضيفه ريال بيتيس، ومباراة اشبيلية مع ريال مدريد، وبرشلونة مع فياريال، من 21 نيسان/ابريل إلى 9 أيار/مايو المقبل.

يشار إلى أن نهائي العام الماضي بين برشلونة وديبورتيفو ألافيس الذي فاز به البارسا، احتضنه ملعب "فيسنتي كالديرون" المعقل القديم لاتلتيكو مدريد.