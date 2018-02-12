ماذا قال مورينيو عن لاعبي نيوكاسل بعد الخسارة؟

أبدى جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، أسفه للأداء المتواضع، خلال الخسارة 1-0 أمام نيوكاسل يونايتد، في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الأحد، ليخسر الفريق لأول مرة، على ملعب سانت جيمس بارك، منذ خمس سنوات.

ومنح هدف مات ريتشي، في الدقيقة 65، أصحاب الأرض الفوز، الذي أبعدهم عن منطقة الهبوط، وزاد الفارق بين يونايتد وغريمه مانشستر سيتي المتصدر، إلى 16 نقطة.

وغاب التألق عن أنطوني مارسيال، روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز أمام المرمى، بينما دافع الحارس، مارتن دوبرافكا، ببراعة عن مرماه، في مباراته الأولى، بعد استعارته من سبارتا براغ لنهاية الموسم.

وقال مورينيو، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "رأيي أنه لو ظلت المباراة لعشر ساعات، لم نكن لنسجل أي هدف.. قاتل لاعبو نيوكاسل، ودافعوا بقوة، حالفهم التوفيق بكل تأكيد، يجب أن يشعروا بالفخر، عقب تقديم أقصى ما لديهم".

وفي تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"، قال المدرب البرتغالي بعد المباراة، عن لاعبي المنافس "لقد قاتلوا مثل الحيوانات، والحيوان كلمة جميلة في عالم كرة القدم.. آمل أن يعتبروها مجاملة، كان الحظ معهم".

وواصل "قاتلوا من أجل النقاط، أعطوا أرواحهم من أجل الحفاظ على شباكهم نظيفة، أعتقد أنها طريقة جميلة، للفوز بمباراة في كرة القدم".

وعن هدف الخصم، قال مورينيو "أنا متأكد أنكم شاهدتم الهدف، على التلفزيون، عدة مرات.. لكنني لم أفعل، أنت تعرفون أكثر مني، عن فقد التحدي في الهواء، لذلك أنت تضعني في موقف سيء، إذا كان لا بد لي من انتقاد لاعب".

وتابع "سنحت لنا بعض الفرص، عندما كان التعادل يسيطر على اللقاء.. سنحت لسانشيز فرصة والمرمى مفتوح، ثم سنحت لنا العديد من الفرص، في آخر 20 أو 25 دقيقة، أهدر مارسيال فرصتين مذهلتين".

وجاء هدف الفوز لريتشي، بعد تمريرة رائعة من دوايت جايل، عقب ركلة حرة أرسلها جونجو شيلفي، داخل منطقة الجزاء.

وحصل أصحاب الأرض على الركلة، بعدما ارتكب كريس سمولينغ، مدافع يونايتد، خطأً في وسط الملعب، حصل بموجبه على إنذار.

وعن ذلك، قال مورينيو "يجب على المدافع ارتكاب أخطاء، الآن ولاحقا.. كان هذا شيئا بديهيا، اللاعبون الذين يفعلون ذلك داخل منطقة الجزاء، يستحقون إنذارا أكثر من سمولينغ في هذا الموقف".

وجاء الانتصار بمثابة دفعة ضخمة، لرافاييل بينيتيز، أمام مدرب سبق وواجهه في العديد من المناسبات.

وجمعت مصافحة دافئة بين المدربين، اللذين سبق لهما تدريب ريال مدريد وإنتر ميلان وتشيلسي، عقب صافرة النهاية.

وأشاد المدرب الإسباني كثيرا، بحارسه دوبرافكا، وقال "يمكنه شراء اليانصيب والفوز بالأمس.. كان متألقا ومنح الثقة للفريق".

وأردف "كل اللاعبين قدموا أقصى ما لديهم، بجدية مثل كل المباريات.. لكن أمام فريق مثل مانشستر يونايتد، كل كرة مهمة، لأن بوسعهم معاقبتك، لذلك عليك أن تلعب مثلهم، وأن تبذل مجهودا مذهلا".