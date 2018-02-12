  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

يوفنتوس يراقب 3 لاعبين لتدعيم خط الدفاع

تاريخ النشر: 12/02/2018 - 08:56

يوفنتوس يراقب 3 لاعبين لتدعيم خط الدفاع
لاعبو يوفنتوس (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

يراقب نادي يوفنتوس الإيطالي، ثلاثة مدافعين، تمهيدًا للتعاقد مع أحدهم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم خطه الخلفي في المرحلة المقبلة.

ووفقًا لما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فإن المدير التنفيذي ليوفنتوس بيبي ماروتا يراقب ستيفان دي فري، وخوسيه ماريا خيمينيز، وأليسيو رومانيولي، مدافعي لاتسيو وأتلتيكو مدريد وميلان على الترتيب.

وأضاف أن الهولندي ستيفان دي فري، من أبرز الأسماء التي يريدها يوفنتوس، خاصة أن عقده مع النسور ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولم يوقع عقدًا جديدًا حتى الآن، كما أن هناك اهتمامًا أيضًا من إنتر ميلان وبرشلونة بضمه.

وأشار إلى أن الأوروغواياني خوسيه ماريا خيمينيز، مراقب من قبل العديد من الأندية الأوروبية أيضًا، لكن انتقاله قد يبدو صعبًا بسبب شرطه الجزائي مع الروخيبلانكوس، والذي يبلغ 60 مليون يورو.

وأوضح أن الإيطالي الشاب أليسيو رومانيولي، قد يضطر ميلان لبيعه قبل نهاية حزيران/يونيو المقبل بسبب قواعد اللعب المالي النظيف.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#يوفنتوس
#ستيفان دي فري
#خوسيه ماريا خيمينيز
#أليسيو رومانيولي

تعليقات

مواد متعلقة

مدرب شباب طمرة: هدفنا البقاء بشكل مشرف في الدوري
مدرب شباب طمرة: هدفنا البقاء بشكل مشرف في الدوري

2018-02-12

مدرب أبناء نحف: راض عن النقطة أمام الأخوة كفر مندا
مدرب أبناء نحف: راض عن النقطة أمام الأخوة كفر مندا

2018-02-12

مشاهد من الدورة الشتوية للألعاب الأولمبية
مشاهد من الدورة الشتوية للألعاب الأولمبية

2018-02-12

الأكثر قراءة

مصرع جميع ركاب الطائرة الروسية

مصرع جميع ركاب الطائرة الروسية

2018-02-11
حالة الطقس: أجواء غائمة وفرص مهيأة لتساقط أمطار

حالة الطقس: أجواء غائمة وفرص مهيأة لتساقط أمطار

2018-02-11
تحليلات:

تحليلات: "إسقاط طائرة F-16 غطى على الإنجاز الإسرائيلي"

2018-02-11
تحقيق بسقوط الطائرة الإسرائيلية أظهر نقطة ضعف

تحقيق بسقوط الطائرة الإسرائيلية أظهر نقطة ضعف

2018-02-11
الوزاري الإسرائيلي المصغر يجتمع:

الوزاري الإسرائيلي المصغر يجتمع: "التهديد الحقيقي من حزب الله"

2018-02-11