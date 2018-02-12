يوفنتوس يراقب 3 لاعبين لتدعيم خط الدفاع

يراقب نادي يوفنتوس الإيطالي، ثلاثة مدافعين، تمهيدًا للتعاقد مع أحدهم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم خطه الخلفي في المرحلة المقبلة.

ووفقًا لما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فإن المدير التنفيذي ليوفنتوس بيبي ماروتا يراقب ستيفان دي فري، وخوسيه ماريا خيمينيز، وأليسيو رومانيولي، مدافعي لاتسيو وأتلتيكو مدريد وميلان على الترتيب.

وأضاف أن الهولندي ستيفان دي فري، من أبرز الأسماء التي يريدها يوفنتوس، خاصة أن عقده مع النسور ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولم يوقع عقدًا جديدًا حتى الآن، كما أن هناك اهتمامًا أيضًا من إنتر ميلان وبرشلونة بضمه.

وأشار إلى أن الأوروغواياني خوسيه ماريا خيمينيز، مراقب من قبل العديد من الأندية الأوروبية أيضًا، لكن انتقاله قد يبدو صعبًا بسبب شرطه الجزائي مع الروخيبلانكوس، والذي يبلغ 60 مليون يورو.

وأوضح أن الإيطالي الشاب أليسيو رومانيولي، قد يضطر ميلان لبيعه قبل نهاية حزيران/يونيو المقبل بسبب قواعد اللعب المالي النظيف.