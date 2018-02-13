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أولمبياد 2018: ألمانيا تواصل احتكار ذهبيات الزحافات الثلجية

تاريخ النشر: 13/02/2018 - 19:07

أولمبياد 2018: ألمانيا تواصل احتكار ذهبيات الزحافات الثلجية
الألمانية ناتالي غايسنبرغر (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

توجت الألمانية ناتالي غايسنبرغر اليوم، الثلاثاء، بالميدالية الذهبية لسباق الزحافات الثلجية للسيدات ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة حاليا في كوريا الجنوبية (بيونغ تشانغ 2018)، لتحافظ على لقبها الأولمبي وتحفظ لألمانيا هيمنتها على السباق.

وأنهت غايسنبرغر السباق في المركز الأول مسجلة ثلاث دقائق و232ر5 ثانية، وتلتها مواطنتها ديانا إيتبرغر في المركز الثاني لتحرز الفضية والكندية أليكس جوف في المركز الثالث لتحرز البرونزية.

واحتكرت ألمانيا بذلك ذهبيات الزحافات الثلجية لفئة السيدات في ست دورات أولمبية متتالية.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

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#ناتالي غايسنبرغر
#زحافات ثلجية
#أولمبياد 2018
#بيونغ تشانغ

أولمبياد 2018: ألمانيا تواصل احتكار ذهبيات الزحافات الثلجية

أولمبياد 2018: ألمانيا تواصل احتكار ذهبيات الزحافات الثلجية

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