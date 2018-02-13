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أولمبياد 2018: الأميركية كيم تحرز ذهبية ألواح التزلج

تاريخ النشر: 13/02/2018 - 09:27

أولمبياد 2018: الأميركية كيم تحرز ذهبية ألواح التزلج
الأميركية كلوي كيم (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير : ربيع سواعد

لم تخالف الأميركية الشابة كلوي كيم التوقعات وأحرزت ذهبية ألواح التزلج لفئة "هاف بايب" (نصف أنبوب)، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.

وهيمنت كيم (17 عاما) على المسابقة خصوصا في مرورها الثالث حيث نالت علامة 98,25، بفارق كبير عن الصينية ليو جيايو صاحبة الفضية (89,75) والأميركية أرييل غولد (85,75).

وعلى رغم صغر سنها، تسيطر كيم على ألعاب "إكس" الدولية لهذه الفئة، فتوجت أربع مرات في آخر 3 سنوات، وكانت بعمر الرابعة عشرة عندما نالت لقبها الأول. ولم تتمكن كيم من المشاركة في أولمبياد سوتشي 2014 بسبب صغر سنها.

وسمح تتويجها للولايات المتحدة بمواصلة السيطرة على المنافسات الثلاث حتى الآن في ألواح التزلج (سنوبورد) في بيونغ تشانغ، وذلك بعد تتويج ريدموند جيرارد في فئة "سلوب ستايل" لدى الرجال وجايمي اندرسون في الفئة عينها لدى السيدات.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#كلوي كيم
#أولمبياد 2018
#ألواح التزلج
#بيونغ تشانغ

أولمبياد 2018: الأميركية كيم تحرز ذهبية ألواح التزلج

أولمبياد 2018: الأميركية كيم تحرز ذهبية ألواح التزلج

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