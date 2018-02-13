الليلة: مانشستر سيتي يواجه بازل وتوتنهام يصطدم بيوفنتوس

بعد فترة البيات الشتوي لمدة 10 أسابيع، تستأنف مسابقة دوري أبطال أوروبا، فعالياتها اليوم الثلاثاء، حيث تنطلق منافسات جولة الذهاب في ثمن النهائي، بمباراتي يوفنتوس الإيطالي مع توتنهام الإنجليزي، وبازل السويسري مع مانشستر سيتي.

وتتطلع كل الفرق المتأهلة إلى الدور الثاني، سواء كانت من الأندية المتوجة باللقب سلفًا، أو المنافسين الجدد، إلى المجد، من خلال مسيرة ناجحة في الأدوار الفاصلة للبطولة.

ومن الناحية النظرية، يبدو مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي، في مواجهة اختبار سهل نسبيا بهذا الدور، حيث يلتقي بازل.

لكن الفريق السويسري يتطلع إلى مزيد من المفاجآت في البطولة، وتحقيق نتيجة إيجابية أمام مانشستر سيتي، الذي خسر أمام موناكو الفرنسي في نفس الدور من البطولة بالموسم الماضي.

ويفتقد مانشستر سيتي في هذه المباراة، جهود نجمه ليروي ساني بسبب الإصابة في كاحل القدم.

ويخشى بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، تأثر فريقه بالثقة الزائدة لدى اللاعبين، في ظل الانطلاقة الرائعة للفريق هذا الموسم، حيث يغرد منفرد على صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 16 نقطة أمام أقرب منافسيه.

وأوضح غوارديولا "نخوض فعاليات هذا الدور ونحن في أجواء طيبة، نظرا لموقف الفريق في الدوري الإنجليزي، ولكن دوري الأبطال بطولة مختلفة، إنها مغايرة تماما".

وأشار "دوري الأبطال يتعلق بكيفية السيطرة على اللحظات السيئة والمشاعر. أحرزنا 6 أهداف في دور الـ16 بالموسم الماضي وودعنا البطولة".

وفي المباراة الأخرى، يصطحب ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام، فريقه إلى مدينة تورينو الإيطالية، مفعما بالثقة بعد الفوز على آرسنال في الدوري الإنجليزي مطلع هذا الأسبوع.

وقال بوكيتينو "يوفنتوس فريق رائع، وأحد أفضل الأندية في أوروبا، إنه يضم العديد من اللاعبين أصحاب الخبرة، الذين يعلمون معنى المنافسة في دوري الأبطال".

ويعاني يوفنتوس من بعض الإصابات في صفوفه مثل باولو ديبالا وماتويدي وأندريا بارزالي، حيث يغيبون جميعا عن مباراة الغد.