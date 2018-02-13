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زيدان يعلن قائمته لمواجهة باريس سان جيرمان

تاريخ النشر: 13/02/2018 - 19:10

زيدان يعلن قائمته لمواجهة باريس سان جيرمان
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه التي ستخوض مباراة الغد أمام باريس سان جيرمان، المقرر إقامتها على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقرر المدرب الفرنسي اصطحاب جميع لاعبيه للمباراة بمن فيهم المستبعدين بقرار فني والمصابين.

ونظرا لأهمية المباراة، أراد زيزو أن يبقي لاعبيه على قدر كبير من الترابط والاتحاد، قبل التوجه لملعب "سانتياغو برنابيو"، كما أصر على تواجد لاعبين مثل خيسوس فاييخو على الرغم من عدم تعافيه من الإصابة بعد، بالإضافة لداني كارفاخال الموقوف.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمباراة باريس سان جيرمان كالآتي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس، كيكو كاسيا ولوكا زيدان.

الدفاع: أشرف حكيمي، داني كارفاخال، ناتشو، سيرجيو راموس، رافاييل فاران، ثيو هرنانديز، خيسوس فاييخو ومارسيلو.

الوسط: كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش، داني سيبايوس، ماركوس يورنتي، ماتيو كوفاسيتش، إيسكو وماركو أسينسيو.

الهجوم: لوكاس فاسكيز، بورخا مايورال، كريم بنزيمة، غاريث بيل وكريستيانو رونالدو.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#زين الدين زيدان
#ريال مدريد
#باريس سان جيرمان
#دوري أبطال أوروبا

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