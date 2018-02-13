  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ميسي يرشح 4 لاعبين لمنافسته على الكرة الذهبية

تاريخ النشر: 13/02/2018 - 09:17

ميسي يرشح 4 لاعبين لمنافسته على الكرة الذهبية
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

توقع ليونيل ميسي، نجم برشلونة، اللاعبين الذي سينافسوه على جائزة الكرة الذهبية لهذا العام، في ظل المستوى الثابت الذي يسير به مع البلوغرانا هذا الموسم.

ونشرت مجلة "ورلد سوكر" حديث البرغوث، الذي رشح فيه 4 لاعبين هم كريستيانو رونالدو، نيمار، كيليان مبابي ولويس سواريز.

وأشارت المجلة إلى أن ميسي وضع زميله في الفريق لويس سواريز ضمن اللاعبين الذين سيتنافسون على الجائزة، للمستوى الرائع الذي يقدمه مع الفريق الكاتالوني.

وعلى الرغم من انخفاض مستوى كريستيانو رونالدو، إلا أنه كان حاضرا في ترشيحات ميسي كونه الفائز بالجائزة العامين الماضيين، كما لم ينس زميله السابق نيمار، بالإضافة لمبابي الذي ينتظره مستقبلا كبيرا.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ليونيل ميسي
#الكرة الذهبية
#كريستيانو رونالدو
#نيمار
#كيليان مبابي
#لويس سواريز

تعليقات

مواد متعلقة

أولمبياد 2018: هيرشر يحصد أول ذهبية أولمبية بمسيرته
أولمبياد 2018: هيرشر يحصد أول ذهبية أولمبية بمسيرته

2018-02-13

القريناوي: حصدنا نقطة هامة أمام م. نتانيا
القريناوي: حصدنا نقطة هامة أمام م. نتانيا

2018-02-13

نبيل أمارة: قمة يوفنتوس وتوتنهام ستنتهي بالتعادل
نبيل أمارة: قمة يوفنتوس وتوتنهام ستنتهي بالتعادل

2018-02-13

الأكثر قراءة

إصابة جنديين للاحتلال في جنين وانتزاع سلاح أحدهما

إصابة جنديين للاحتلال في جنين وانتزاع سلاح أحدهما

2018-02-12
سلطة السجون تطلب تمديد العزل الانفرادي للشيخ رائد صلاح

سلطة السجون تطلب تمديد العزل الانفرادي للشيخ رائد صلاح

2018-02-12
حالة الطقس: الأمطار تعود للهطول

حالة الطقس: الأمطار تعود للهطول

2018-02-12
خلل في منشأة في مصانع التكرير في حيفا يرفع ألسنة اللهيب

خلل في منشأة في مصانع التكرير في حيفا يرفع ألسنة اللهيب

2018-02-12
عكا: مصرع فايزة عزايزة بحادث دهس في عمان

عكا: مصرع فايزة عزايزة بحادث دهس في عمان

2018-02-12