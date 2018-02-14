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أولمبياد 2018: الألماني فرنتسل يحتفظ بذهبية الثنائية الشمالية

تاريخ النشر: 14/02/2018 - 21:36

أولمبياد 2018: الألماني فرنتسل يحتفظ بذهبية الثنائية الشمالية
الألماني إريك فرنتسل (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير : ربيع سواعد

احتفظ الألماني إريك فرنتسل اليوم، الأربعاء، بذهبية الثنائية الشمالية "كومبينيه نورديك" ضمن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية حتى 25 شباط/فبراير.

وحل فرنتسل حامل العلم الألماني في حفل الافتتاح، أمام الياباني اكيتو واتابي، متصدر ترتيب كأس العالم، وكانت البرونزية من نصيب النمسوي لوكاس كلابفر.

واحتل فرنتسل المركز الخامس في القفز على الثلج بعد وثبة لمسافة 106,5 م، خلف كلابفر وواتابي، لكنه سيطر على سباق التزلج الطويل لمسافة 10 كلم قاطعا المسافة بزمن 24:51,40 دقيقة.

وأحرز الألماني (29 عاما) المولود في اوبرفايزنتال القريبة من الحدود التشيكية في جنوب شرق ألمانيا، اللقب في مسابقة كأس العالم في السنوات الخمس الماضية، لكنه يحتل حاليا المركز الثامن، بينما يتصدر الياباني واتابي الترتيب.

وقال فرنتسل بعد الفوز "لا يمكن وصف ما حدث. هذا أمر عظيم، لم أكن أتوقعه، لكني قمت بما يلزم في الأشهر الأخيرة. أشكر عائلتي التي أحظى بدعمها عندما لا تسير الأمور بشكل جيد".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#إريك فرنتسل
#أولمبياد 2018
#بيونغ تشانغ

أولمبياد 2018: الألماني فرنتسل يحتفظ بذهبية الثنائية الشمالية

أولمبياد 2018: الألماني فرنتسل يحتفظ بذهبية الثنائية الشمالية

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