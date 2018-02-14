أولمبياد 2018: وايت يحصد ذهبية ألواح التزلج للمرة الثالثة

عرب ٤٨ / أ ف ب

حقق الأميركي شون وايت ميداليته الذهبية الثالثة في المنافسات الأولمبية لألواح التزلج فئة "هاف بايب"، بتتويجه اليوم، الأربعاء، في دورة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، ليمنح بلاده ذهبيتها المئة في الألعاب الشتوية.

وسجل الأميركي البالغ 31 عاما، 97,75 نقطة في خروجه الثالث والأخير في المنافسات التي أقيمت اليوم، ليخطف اللقب من الياباني أيومو هيرانو الذي كان قد حقق 95,25، والأسترالي سكوتي جيمس (92,00).

وسبق لوايت المكنى "فلاينغ تومايتو (حبة الطماطم الطائرة)"، ان أحرز ذهبية هذه الفئة في أولمبيادي تورينو الكندية 2006 وفانكوفر الكندية 2010، إلا أنه حل رابعا في دورة سوتشي الروسية 2014.

وأكد وايت، أبرز المرشحين لنيل ذهبية هذه الفئة، أنه لم يصدق إنجازه.

وقال "كان الأمر مريعا ورائعا في الوقت نفسه. كنت أعلم انني قمت بمحاولة جيدة جدا وكنت فخورا بقدرتي على الخروج مرفوع الرأس، إلا أنني تجمدت في أرضي عندما تم إعلان الرصيد الذي حققته".

وتابع "غمرتني السعادة، واجهت الكثير لكي أصل إلى هنا. تعرضت لإصابة قوية في الوجه في نيوزيلندا في تشرين الأول/أكتوبر"، مضيفا "قمت هنا بالحركة نفسها التي أدت الى إصابتي، تجاوزت العديد من العقبات وكان الأمر يستحق ذلك".

واكتفى الياباني هيرانو بالميدالية الفضية للمرة الثانية على التوالي، بينما فشل جيمس في نيل الذهبية بعد تتويجه بطلا للعالم مرتين، علما أنه سقط على الثلج في محاولته الأخيرة.

وواصلت الولايات المتحدة هيمنتها على منافسات ألواح التزلج "سنوبورد" في بيونغ تشانغ، اذ أتت ميدالية وايت غداة تتويج كلوي كيم (17 عاما) بذهبية "هاف بايب (نصف أنبوب)" السيدات، بعد تتويج ريدموند جيرارد في "سلوب ستايل" (رجال) وجايمي أندرسون في الفئة عينها للسيدات.