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توتنهام يقتنص تعادلا خارجيا مثيرا أمام يوفنتوس

تاريخ النشر: 14/02/2018 - 00:20

توتنهام يقتنص تعادلا خارجيا مثيرا أمام يوفنتوس
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : ربيع سواعد

جرت مساء، الثلاثاء، مباراة الذهاب بين فريقي يوفنتوس الإيطالي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي على ملعب الأول، والتي أسفرت عن تعادلهما إيجابيًا بنتيجة هدفين لكل منهما، ضمن أحداث الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق المضيف بهدفين مقابل هدف للفريق الضيف، حيث افتتح الأول باب التسجيل بهدفين مبكرين أحرزهما اللاعب غونزالو هيغوين في الدقائق الثانية والتاسعة، ثم في الدقيقة 35 قلصّ اللاعب هاري كين الفارق بهدف لصالح توتنهام.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 71 اقتنص اللاعب كريستيان إيركسن هدف التعادل لصالح توتنهام.

ومن أبرز ما شهدته المباراة، إهدار ضربة جزاء احتسبها الحكم لصالح يوفنتوس في الدقيقة 47 والتي لم ينجح اللاعب غونزالو هيغوين من ترجمتها إلى هدف ثالث لصالح يوفنتوس.

يشار إلى أن مباراة الإياب بين الفريقين ستقام يوم 7 آذار/مارس المقبل في معقل توتنهام "وايت هارت لين".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#توتنهام هوتسبير
#يوفنتوس
#دوري أبطال أوروبا

توتنهام يقتنص تعادلا خارجيا مثيرا أمام يوفنتوس

توتنهام يقتنص تعادلا خارجيا مثيرا أمام يوفنتوس

توتنهام يقتنص تعادلا خارجيا مثيرا أمام يوفنتوس

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