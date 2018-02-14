حالة الطقس تعرقل مسابقات عديدة في أولمبياد 2018

أعلن منظمو دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، المقامة حاليا في كوريا الجنوبية (بيونغ تشانغ 2018)، اليوم الأربعاء، تأجيل منافسات التزلج المتعرج للسيدات، التي كانت مقررة صباح اليوم، وذلك بسبب الرياح الشديدة.

وكان مقررا أن تنطلق المسابقة، في مركز التزلج الألبي، الساعة العاشرة و15 دقيقة صباحا، بالتوقيت المحلي، وتقرر تأجيلها حتى الساعة 11 و45 دقيقة صباحا، بسبب الرياح الشديدة.

لكن استمرار الرياح، دفع المنظمين لإلغاء إقامة المسابقة، اليوم، وتأجيلها حتى بعد غد الجمعة.

وجاء تأجيل منافسات التزلج المتعرج، ليستمر انتظار النجمة الأميركية، ميكايلا شيفرين، التي لم تستهل مشاركاتها في المنافسات، حتى الآن، حيث كانت منافسات تزلج التعرج العملاق للسيدات، قد تأجلت أيضا، الاثنين الماضي، بسبب الرياح.

وتأجلت منافسات التعرج العملاق، وكذلك تزلج المنحدر، للرجال، حتى غد الخميس.