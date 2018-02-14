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مانشستر سيتي يضع قدما في ربع نهائي دوري الأبطال

تاريخ النشر: 14/02/2018 - 00:25

مانشستر سيتي يضع قدما في ربع نهائي دوري الأبطال
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : ربيع سواعد

جرت مساء، الثلاثاء، مباراة الذهاب بين فريقي بازل السويسري ومانشستر سيتي الإنجليزي على ملعب الأول "سانت جاكوب بارك"، والتي أسفرت عن فوز الأخير بأربعة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الضيف بثلاثية أحرزها كل من اللاعبين إلكاي جوندوجان في الدقيقة 14 وبرناردو سيلفا في الدقيقة 18 وسيرجيو أغويرو في الدقيقة 23.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 53 عاد اللاعب إلكاي جوندوجان لاختتام أهداف فريقه بهدف رابع.

يشار إلى أن مباراة الإياب بين الفريقين ستقام يوم 7 آذار/مارس المقبل في معقل مانشستر سيتي استاد "الاتحاد".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مانشستر سيتي
#بازل
#دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي يضع قدما في ربع نهائي دوري الأبطال

مانشستر سيتي يضع قدما في ربع نهائي دوري الأبطال

مانشستر سيتي يضع قدما في ربع نهائي دوري الأبطال

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