مانشستر سيتي يضع قدما في ربع نهائي دوري الأبطال

جرت مساء، الثلاثاء، مباراة الذهاب بين فريقي بازل السويسري ومانشستر سيتي الإنجليزي على ملعب الأول "سانت جاكوب بارك"، والتي أسفرت عن فوز الأخير بأربعة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الضيف بثلاثية أحرزها كل من اللاعبين إلكاي جوندوجان في الدقيقة 14 وبرناردو سيلفا في الدقيقة 18 وسيرجيو أغويرو في الدقيقة 23.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 53 عاد اللاعب إلكاي جوندوجان لاختتام أهداف فريقه بهدف رابع.

يشار إلى أن مباراة الإياب بين الفريقين ستقام يوم 7 آذار/مارس المقبل في معقل مانشستر سيتي استاد "الاتحاد".