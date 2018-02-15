أسينسيو يتفوق على ملايين النادي الباريسي

أنفق باريس سان جيرمان 400 مليون يورو (498 مليون دولار) على التعاقد مع نيمار وكيليان مبابي مطلع الموسم، لكن البديل ماركو أسينسيو خطف الأضواء في فوز ريال مدريد 3-1 على متصدر الدوري الفرنسي، في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمس الأربعاء.

ولم يكلف الجناح الإسباني، أسينسيو، خزائن ريال مدريد أكثر من 3.5 مليون يورو من مايوركا في 2014، وشارك كبديل في الدقيقة 79 لكنه لعب دورا حاسما في هدفي كريستيانو رونالدو ومارسيلو، ليمنح بطل أوروبا فوزا متأخرا ويفرض سيطرته على المواجهة.

وبعد أقل من ثلاث دقائق من مشاركته، انطلق اللاعب البالغ عمره 22 عاما داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى ومرر إلى رونالدو الذي وضع الكرة داخل الشباك بركبته ليتقدم ريال للمرة الأولى في الدقيقة 83.

وانطلق اللاعب الإسباني الدولي مرة أخرى من الناحية اليسرى ومرر إلى مارسيلو الذي هز الشباك محرزا الهدف الثالث ليصبح باريس سان جيرمان بحاجة للفوز بفارق هدفين على الأقل في مباراة الإياب ليتفادى خروجه المبكر المحرج من دور الستة عشر للعام الثاني على التوالي.

وخرج باريس سان جيرمان بشكل مذل من الدور ذاته في العام الماضي أمام برشلونة بعد هزيمته 6-1 في مباراة الإياب.

وبدا أن تعاقد سان جيرمان مع نيمار من برشلونة، في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو هو بمثابة إعلان واضح لرغبته في ترك بصمته في هذه البطولة القارية.

وهز اللاعب البرازيلي الشباك 28 مرة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، لكنه لم يكن مؤثرا وحصل على إنذار بعد تدخل ضد ناتشو فرناندو مدافع ريال مدريد.

وسيكلف مبابي فريقه المدعوم من قطر مبلغ 180 مليون يورو عندما تنتهي فترة إعارته من موناكو في حزيران/ يونيو.

وساهم مبابي في صناعة الهدف الأول لزميله أدريان رابيو.

لكنه أهدر فرصة خطيرة للتسجيل وإعادة التقدم لفريقه في الشوط الثاني بعدما سدد في الحارس كيلور نافاس بعد تمريرة من نيمار.

وقال أوناي إيمري مدرب باريس سان جيرمان إن فريقه لم يكن محظوظا وانتقد الحكم جيانلوكا روكي لمنح ريال ركلة جزاء بعد جذب جيوفاني لوسيلسو قميص منافسه توني كروس وعدم احتساب ركلة لفريقه عندما اصطدمت تسديدة رابيو بذراع سيرجيو راموس قائد ريال.

وتابع إيمري للصحفيين "أظهرنا شخصية قوية لكن من الصعب تقبل الهدفين المتأخرين".

وأضاف "كنا نستحق نتيجة أفضل. يمكن القول إن تفاصيل صغيرة حسمت المباراة والحكم لم يساعدنا. منذ البداية كانت قراراته في صالح ريال. لا أعتقد أنها كانت ركلة جزاء (لريال) ثم هناك لمسة يد ضد راموس. المعايير كانت مختلفة".