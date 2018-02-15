ليفربول يقهر بورتو ويقترب من ربع نهائي دوري الأبطال

اكتسح فريق ليفربول الإنجليزي، مضيفه بورتو البرتغالي، بخماسية نظيفة، الأربعاء، على ملعب الدراغاو، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووضع ليفربول، قدمًا في الدور ربع النهائي، بهذا الفوز الساحق، حيث أصبح الفريق البرتغالي، بحاجة إلى تحقيق ريمونتادا أشبه بمعجزة كروية، بالفوز بفارق 6 أهداف على ملعب الأنفيلد، في مباراة الإياب.

وتألق المهاجم السنغالي ساديو ماني، وسجل هاتريك في الدقائق 25 و53 و85، كما أحرز المصري محمد صلاح في الدقيقة 29، والبرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة 70.

وكانت المباراة بمجملها في اتجاه واحد، في ظل سيطرة تامة من جانب ليفربول، وفوز سهل على أطلال بورتو، الذي قدم واحدة من أسوأ عروضه في تاريخه بدوري الأبطال.

وكانت البداية هادئة من جانب بورتو على غير المتوقع، وانحصر اللعب في الوسط، مع تراجع للخلف من جانب لاعبي ليفربول، واستمرت هذه الوضعية ربع ساعة بإيقاع هادئ وانعدام الخطورة على مرمى الفريقين.

وبعد مرور ربع ساعة، نجح ليفربول في استكشاف مرمى بورتو، بتسديدة أبعدها الحارس، ورد الفريق البرتغالي بكرة عرضية تصدى لها الحارس كاريوس.

ونجح ساديو ماني في إنهاء حالة الصيام التهديفي بعد مرور 25 دقيقة، بتسديدة اصطدمت في جسم المدافعين، ووصلت له مرة أخرى، ليسددها بقوة وتسكن شباك الحارس خوسي سا.

واستمر ضغط ليفربول ونجح محمد صلاح في ترك بصمته وتسجيل الهدف الثاني لصالح الريدز، من خلال تسديدة ارتدت إلى الفرعون المصري، ليراوغ ببراعة ويهز الشباك باقتدار في الدقيقة 29.

وحاول بورتو التخلص من سيطرة ليفربول والعودة للمباراة، وبالفعل أهدر تيكينهو محاولة بتسديدة قريبة من المرمى، مع محاولة أخرى بكرة عرضية لينتهي الشوط الأول بتفوق الفريق الإنجليزي.

وأشرك المدرب سيرجي كونسيساو، المدير الفني لفريق بورتو، تبديله الأول في بداية الشوط الثاني، بنزول خيسوس كورونا على حساب أوتافيو، ونظم الفريق البرتغالي عدة هجمات سريعة.

وأهدر ماريغا، فرصة لصالح بورتو، لكن ليفربول رد سريعًا بهدف ثالث في الدقيقة 53، عن طريق ساديو ماني من هجمة معاكسة، قادها محمد صلاح بتمريرة سحرية إلى فيرمينو، لتصل الكرة إلى ماني ليودعها الشباك ببراعة.

وهدأ إيقاع المباراة خاصة أن ليفربول سجل ثلاثية رائعة وأحكم سيطرته على المباراة، وأشرك بورتو اللاعب عبد المجيد واريس، على حساب الجزائري ياسين براهيمي في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

وأهدر ماريغا، محاولة قريبة من بورتو، ثم كرة جديدة أبعدها فان ديك، ونجح البرازيلي روبرتو فيرمينو في تكليل جهوده وتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 70، من تسديدة قوية سكنت الشباك ببراعة ليعمق جراح بورتو.

وألقى بورتو بآخر أوراقه بنزول غونسالو باسيينسيا على حساب تيكينهو سواريس في الدقيقة 74، ودفع ليفربول بالمدافع جويل ماتيب بدلًا من جوردان هندرسون.

وهدأ إيقاع ليفربول من جديد بعد الرباعية، وأراح الألماني يورغن كلوب، المدير الفني للريدز، لاعبيه بسحب الثنائي ترينت ألكسندر أرنولد وروبرتو فيرمينو، وأشرك جوزيف غوميز وداني إنغز قبل 10 دقائق من النهاية.

ولم يرحم ساديو ماني، انهيار بورتو وأكمل الهاتريك بتسديدة سكنت الشباك البرتغالية بهدف خامس للفريق الإنجليزي، وسط ضحكات المدرب كلوب وحسرة جماهير بورتو.

وأبعد كاريوس محاولة من جانب الفريق البرتغالي، قبل أن ينتهي اللقاء بفوز ساحق لصالح ليفربول.