أولمبياد 2018: كولونيا يفرض هيمنته على سباق 15 كلم

عرب ٤٨ / أ ف ب

أكد السويسري داريو كولونيا هيمنته على سباق 15 كلم في تزلج المسافات الطويلة، بعد إحرازه الذهبية اليوم، الجمعة، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.

وسجل كولونيا (31 عاما) زمن 33:43,9 دقيقة متقدما بفارق 18,3 ثانية على النرويجي سيمن هيغستاد كرويغر و23 ثانية على الروسي تحت علم محايد دينس سبيتسوف.

ورفع كولونيا، أحد نجوم الرياضة في بلاده، رصيده إلى أربع ذهبيات أولمبية بعد تتويجه أيضا في السباق عينه في فانكوفر 2010 وسوتشي 2014، وفي سباق سكياتلون (15 كلم كلاسيكية و15 كلم حرة) في سوتشي.

وعادل رقم مواطنيه لاعب الجمباز جورج مييز وبطل القفز على الثلج سيمون امان، الأكثر تتويجا في الألعاب الأولمبية.

واكتفى متصدر كأس العالم الفرنسي موريس مانيفيكا بالحلول خامسا بفارق 27 ثانية عن الفائز.