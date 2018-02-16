برشلونة يتلقى دفعة قوية قبل مباراتي إيبار وتشيلسي

عاد فريق برشلونة الإسباني، للتدريبات الجماعية أمس، بعد راحة لمدة يومين منحها المدرب إرنستو فالفيردي، للاعبين عقب التعادل السلبي مع خيتافي يوم الأحد الماضي، في الجولة الـ23 من منافسات الليغا.

وحملت تدريبات الأمس أنباء سارة لمدرب برشلونة عقب مشاركة البلجيكي توماس فيرمايلين في تدريبات الفريق بعد غيابه عنها، منذ إصابته في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن فيرمايلين سيعطي حلولا جيدة لفالفيردي قبل مباراتي إيبار في الليغا يوم غد السبت، وتشيلسي بدوري الأبطال يوم الثلاثاء المقبل.

وتابعت الصحيفة أن دخول فيرمايلين في قائمة إيبار غير مؤكد حتى الآن، ولكن الجهاز الفني سوف ينتظر حصوله على الإذن الطبي قبل الدفع به.

وأشارت الصحيفة إلى أن فالفيردي استعاد جميع لاعبيه، مع عودة جيرارد بيكيه أيضا للتدريبات قبل الصدام مع تشيلسي.

وشارك في المران أيضا، الفرنسي عثمان ديمبلي، الذي بات مستعدا للعب بعد غيابه عن مران الفريق يوم الإثنين الماضي، بسبب مشكلات في المعدة، كما شارك فيه كارليس ألينيا، لاعب الفريق الرديف.

وكان فالفيردي قد اضطر للدفع بلوكاس ديني، بجوار ياري مينا في لقاء خيتافي الأحد الماضي، لغياب بيكيه وفيرمايلين للإصابة وإيقاف صامويل أومتيتي.