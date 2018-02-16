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مويولي تمنح إيطاليا ذهبية أخرى في أولمبياد 2018

تاريخ النشر: 16/02/2018 - 13:52

مويولي تمنح إيطاليا ذهبية أخرى في أولمبياد 2018
الإيطالية ميكيلا مويولي (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير : ربيع سواعد

توجت المرشحة الإيطالية ميكيلا مويولي بذهبية ألواح التزلج فئة "سنوبورد كروس"، اليوم الجمعة، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.

وتفوقت مويولي على الفرنسية الشابة جويليا بيريرا دي سوزا مابليو (16 عاما) والتشيكية إيفا سامكوفا حاملة اللقب.

وكانت مويولي مرشحة لنيل الذهب بعد تصدرها ترتيب كأس العالم وتألقها في الأشهر الأخيرة، فمنحت إيطاليا ذهبيتها الثانية في الألعاب بعد تتويج اريانا فونتانا في التزحلق السريع.

وثأرت مويويلي (22 عاما) لنفسها بعد تعرضها لإصابة قوية في أولمبياد سوتشي 2014، ومنحت بلادها أول لقب في هذه الفئة.

وقالت مويولي "أنا سعيدة جدا ومتحمسة كثيرا. كان يوما رائعا لي ولا يمكنني طلب المزيد".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

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#بيونغ تشانغ
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#إيطاليا
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مويولي تمنح إيطاليا ذهبية أخرى في أولمبياد 2018

مويولي تمنح إيطاليا ذهبية أخرى في أولمبياد 2018

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