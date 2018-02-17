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أولمبياد 2018: ليديكا تحقق مفاجأة بالتعرج السوبر طويل

تاريخ النشر: 17/02/2018 - 10:42

أولمبياد 2018: ليديكا تحقق مفاجأة بالتعرج السوبر طويل
التشيكية إيستر ليديكا (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير : ربيع سواعد

حققت المتزلجة التشيكية إيستر ليديكا مفاجأة من العيار الثقيل بإحرازها الميدالية الذهبية في سباق التعرج السوبر طويل في التزلج الالبي اليوم، السبت، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ.

وتعتبر النتيجة من أبرز مفاجآت البطولة حتى الآن لا سيما وأنها تحققت على حساب الأميركية ليندساي فون المرشحة فوق العادة للتتويج، لكها ارتكبت خطأ فنيا جعلها تحتل المركز السادس.

وتقدمت ليديكا على النمساوية انا فيث حاملة اللقب قبل أربع سنوات في نسخة سوتشي 2014 تحت اسم انا فينينغر، وعلى تينا فيراثر من ليختنشتاين.

وما يزيد من مفاجأة فوز ليديكا بأن الأخيرة اختصاصية على ألواح التزلج (سنوبورد) حيث توجت بطلة للعالم عام 2015 في فئة التعرج المتوازي، وبطلة للعالم عام 2017 في فئة التعرج الطويل المتوازي. وستشارك ليديكا في الفئة الأولى في الألعاب الحالية الأسبوع المقبل وستكون مرشحة لإحراز الميدالية من المعدن الأصفر.

وللمقارنة بين ليديكا وفون، فإن الأولى لم تصعد إطلاقا على منصة التتويج خلال مسيرتها في سباق التعرج السوبر طويل، في حين حققت فون 81 انتصارا في كأس العالم.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#إيستر ليديكا
#أولمبياد 2018
#بيونغ تشانغ
#كوريا الجنوبية

أولمبياد 2018: ليديكا تحقق مفاجأة بالتعرج السوبر طويل

أولمبياد 2018: ليديكا تحقق مفاجأة بالتعرج السوبر طويل

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