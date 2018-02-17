أولمبياد 2018: هانيو يحتفظ بلقب التزحلق الفني على الجليد

احتفظ الياباني يوزورو هانيو بلقبه بطلا لمسابقة التزحلق الفني على الجليد بإحراز الذهبية اليوم، السبت، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ.

وتقدم هانيو على مواطنه شوما اونو وصيف بطل العالم والإسباني خافيير فرنانديز بطل أوروبا ست مرات.

وبات هانيو بعمر الثالثة والعشرين ثاني متزحلق يفوز بلقبين أولمبيين متتاليين منذ الأميركي ديك باتون الذي حقق هذا الإنجاز عامي 1948 و1952.

وكان هانيو الذي توج بهذه المسابقة أيضا في سوتشي قبل أربع سنوات، يشارك للمرة الأولى بعد إصابة بتمزق في أربطة الكاحل الأيمن أبعدته ثلاثة أشهر عن المضمار وتحديدا منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إثر سقوطه خلال التمارين.

وكان تتويج هانيو في سوتشي جعله معبود الجماهير في اليابان ولم يخيب آمال أنصاره الذين ساندوه بقوة.