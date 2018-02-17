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النرويجية بيورغن الأكثر نيلا للميداليات في تاريخ الأولمبياد

تاريخ النشر: 17/02/2018 - 15:09

النرويجية بيورغن الأكثر نيلا للميداليات في تاريخ الأولمبياد
النرويجية ماريت بيورغن (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير : ربيع سواعد

أحرزت المتزلجة النرويجية ماريت بيورغن ضمن منتخب بلادها للتتابع، ذهبية سباق تزلج المسافات الطويلة اليوم، السبت، في بيونغ تشانغ 2018، لتعادل بالتالي إنجاز مواطنها الشهير اولي اينار بيورندالن كأكثر الرياضيين فوزا بالميداليات في تاريخ دورات الألعاب الأولمبية الشتوية.

ونجحت بيروغن من خلال فوزها اليوم في الصعود إلى منصة التتويج 13 مرة في مسيرتها المظفرة تماما كما فعل قبلها بيورندالن.

وضم المنتخب النرويجي بالإضافة إلى بيورغن، كلا من اوستبرغ، ياكوبسن، وهاغا، وتقدم على السويد وروسيا اللتين حلتا في المركزين الثاني والثالث تواليا.

وكان بيورغن التي ستكمل عامها الثامن والثلاثين الشهر المقبل، توجت بأول ميدالية أولمبية شتوية لها في هذا السباق أيضا في سولت لايك سيتي عام 2002. ثم أضافت ميدالية أخرى في تورينو عام 2006 قبل أن تحصد 5 ميداليات في فانكوفر عام 2010، وثلاث أخريات في سوتشي.

والميدالية هي الثالثة لبيورغن في بيونغ تشانغ بعد فضية السكياتلون السبت الماضي، والبرونزية في سباق 10 كلم الخميس.

أما شريكها في الرقم القياسي بيورندالن البالغ من العمر 44 عاما، فلم يشارك في الألعاب الحالية في رياضة البياتلون (تتضمن الرماية وتزلج المسافات الطويلة) لأنه لم يحقق الحد الأدنى المطلوب لذلك.

ودخل بيورندالن التاريخ بعد أن شارك في جميع الدورات الأولمبية الشتوية منذ دورة ليلهامر النروجية عام 1994، وكان يأمل بمشاركة سابعة على التوالي في بيونغ تشانغ 2018.

ويعد بيورندالن أفضل لاعب بياتلون في التاريخ وتوزعت ميداليته الـ13 على 8 ذهبيات وأربع فضيات وبرونزية واحدة، وكانت أبرز مشاركته في سولت لايك سيتي عندما توج بأربع ذهبيات في أربع مسابقات مختلفة للبياتلون، أضاف إليها 95 فوزا فرديا في مراحل كأس العالم المختلفة و20 لقبا في بطولات العالم.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ماريت بيورغن
#أولمبياد 2018
#بيونغ تشانغ
#تزلج
#كوريا الجنوبية

النرويجية بيورغن الأكثر نيلا للميداليات في تاريخ الأولمبياد

النرويجية بيورغن الأكثر نيلا للميداليات في تاريخ الأولمبياد

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