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برشلونة يستعد لموقعة تشيلسي بالفوز على إيبار

تاريخ النشر: 17/02/2018 - 22:51

برشلونة يستعد لموقعة تشيلسي بالفوز على إيبار
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : ربيع سواعد

جرت مساء اليوم، السبت، مباراة الإياب بين فريقي إيبار وبرشلونة على ملعب الأول "إبوروا"، والتي أسفرت عن فوز الأخير بهدفين دون مقابل للأول، ضمن أحداث الجولة الـ24 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز برشلونة أيضًا بسداسية مقابل هدف لإيبار.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الضيف بهدف أحرزه اللاعب لويس سواريز في الدقيقة 16، وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 88 حسم اللاعب جوردي ألبا المباراة بهدف ثان لصالح برشلونة.

ومن أبرز ما شهدته المباراة، طرد لاعب إيبار، فابيان أوريلانا، بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 66.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 62 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، فيما تجمد رصيد إيبار عند 35 نقطة وهو يحتل المركز السابع.

وسيحل برشلونة بمباراته المقبلة ضيفا على تشيلسي الإنجليزي وذلك يوم الثلاثاء الوشيك، ضمن أحداث الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#برشلونة
#إيبار
#تشيلسي
#الدوري الإسباني
#دوري أبطال أوروبا

برشلونة يستعد لموقعة تشيلسي بالفوز على إيبار

برشلونة يستعد لموقعة تشيلسي بالفوز على إيبار

برشلونة يستعد لموقعة تشيلسي بالفوز على إيبار

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